Решить вопрос с футером (оперативно)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки147 просмотров

Сижу "на чемоданах", а работы валом. Не успеваю.

Надо решить проблему с футером.

На всех страницах он должен быть прижат к низу, но тянутся по динамическому контенту:

Вот такая кака получается _http://zelenij-front.site.kharkov.ua/otkrytie-saita-taksi-5-2.html

Код берите в примере.

Работа не сложная. Жду оперативного решения.

Стучите сразу в аську. Если не уверены в своих силах - не стучите.

--------

Не приветствуется трогать стили блоков внутри блока

--------

Если ваше решение "ломает" верхнее меню - оно неприемлемо. Стили верхнего меню лежат в отдельном файле. Их трогать тоже не приветствуется.

-----------

КРОСБРАУЗЕНОСТЬ: IE7 и старше, Хром, ФФ, Опера.

HTML
14 лет назад
cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Задача была сложнее, чем могла показаться на первый взгляд. Антон активно взялся за работу и довел дело до конца. Исключительно позитивная оценка. Спасибо.
Приятный в общении человек, сработали достаточно оперативно, по оплате всё чётко, вобщем, спасибо за заказ, жду новых, если надо будет!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна обменника валют(с Ajax)

    Здравствуйте. Требуется сверстать страничку (Главная) http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага. Второй: http://s004.radikal.ru/i205/1012/57/7a41352f5f3b.jpg Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется ...

    AJAXjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта.

    $50

    Необходимо сверстать сайт и модули по дизайну. Приветствуется знание построение интерактивных форм.

    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макета сайта

    Сверстать макет главной страницы сайта и страницы каталога продукции. Есть PSD файл со всеми необходимыми шрифтами. В приложении макет главной страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка из PSD в HTML

    Требуется сверстать 9 PSD файлов в HTML. Контакт: ICQ 3 1 2 1 8 0 Оплата по факту. Отмечайте примерные цены за работу.

    HTML
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натянуть html верстку на CMS DLE

    Есть сайт (чужой) с необходимым дизайном, нужно адаптировать его верстку под ДЛЕ чтобы потом просто сменить графику. За подробностями в ЛС

    DLEHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка пакета макетов.

    Необходим верстальщик. Для верстки 6 макетов, макеты вышлю при личном общении. Знания js приветствуются. Необходимо будет так же крепить js скрипты.

    JavaScript
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать дизайн

    $20

    Необходимо сверстать несложный шаблон. Структура шаблон скрипта устроен как в ДЛЕ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать готовый дизайн для Amiro.CMS

    Здравствуйте! Нужен исполнитель - сверстать готовый шаблон для Amiro.CMS пакет-бизнес. От вас жду сроки и цены, оплата по факту выполненной работы любым удобным вам способом.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад