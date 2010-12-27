Здравствуйте. Требуется сверстать страничку (Главная) http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага. Второй: http://s004.radikal.ru/i205/1012/57/7a41352f5f3b.jpg Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется ...
Решить вопрос с футером (оперативно)
Сижу "на чемоданах", а работы валом. Не успеваю.
Надо решить проблему с футером.
На всех страницах он должен быть прижат к низу, но тянутся по динамическому контенту:
Вот такая кака получается _http://zelenij-front.site.kharkov.ua/otkrytie-saita-taksi-5-2.html
Код берите в примере.
Работа не сложная. Жду оперативного решения.
Стучите сразу в аську. Если не уверены в своих силах - не стучите.
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Не приветствуется трогать стили блоков внутри блока
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Если ваше решение "ломает" верхнее меню - оно неприемлемо. Стили верхнего меню лежат в отдельном файле. Их трогать тоже не приветствуется.
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КРОСБРАУЗЕНОСТЬ: IE7 и старше, Хром, ФФ, Опера.
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