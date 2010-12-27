Решить вопрос с футером (оперативно)

Сижу "на чемоданах", а работы валом. Не успеваю.

Надо решить проблему с футером.

На всех страницах он должен быть прижат к низу, но тянутся по динамическому контенту:

Вот такая кака получается _http://zelenij-front.site.kharkov.ua/otkrytie-saita-taksi-5-2.html

Код берите в примере.

Работа не сложная. Жду оперативного решения.

Стучите сразу в аську. Если не уверены в своих силах - не стучите.

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Не приветствуется трогать стили блоков внутри блока

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Если ваше решение "ломает" верхнее меню - оно неприемлемо. Стили верхнего меню лежат в отдельном файле. Их трогать тоже не приветствуется.

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КРОСБРАУЗЕНОСТЬ: IE7 и старше, Хром, ФФ, Опера.