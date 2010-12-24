Здравствуйте. Требуется сверстать страничку (Главная) http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага. Второй: http://s004.radikal.ru/i205/1012/57/7a41352f5f3b.jpg Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется ...
Сверстать готовый дизайн для Amiro.CMS
Здравствуйте!
Нужен исполнитель - сверстать готовый шаблон для Amiro.CMS пакет-бизнес. От вас жду сроки и цены, оплата по факту выполненной работы любым удобным вам способом.
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