Сверстать 2 страницы в html

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок342 просмотра

Нужно сверстать 2 страницы в html.

Одна - главная, другая - новостная.

Прилагается псд - 2 штуки. Одинаковые. Только в центре добавляется блок, и сам центр, сужается.

старый дизайн и архитектура, плюс часть повторяется от туда - csru.ru

HTML
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Денис 
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WebSchik
Денис 
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Был
11 лет назад
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14 лет назад
raskich
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14 лет назад

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