Простая верстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок161 просмотр

Простой макет по центру, psd, все слоями, все текстуры уже вырезаны лежат на слоях, нужно сверстать кроссбраузерно, валидность все равно какая, div не div тоже все равно, обычная табличная более чем подойдет.

14 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
день назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо за верстку, быстро, xhtml, валидно, кроссбраузерно, без замечаний, подключил нестандартній шрифт, везде отображается адекватно.
Отличный заказчик. Четкая задача, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Михаилом. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад