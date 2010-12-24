Закончить вёрстку 5 страниц (знание CSS!)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки172 просмотра

Всё уже есть. Осталось довести до ума 5 страниц на джумле (!).

http://диск74.рф/1/

должна выглядеть так:

http://artYushkov.ru/temp/index.png

http://диск74.рф/1/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=59

должна выглядеть так:

http://artYushkov.ru/temp/price.png

http://диск74.рф/1/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=18

должна выглядеть так:

http://artYushkov.ru/temp/contacts.png

http://диск74.рф/1/index.php?option=com_morfeoshow&Itemid=28

должна выглядеть так:

http://artYushkov.ru/temp/portf.png

http://диск74.рф/1/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=1&Itemid=28

и

http://диск74.рф/1/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=2&Itemid=28

должны выгляеть так:

http://artYushkov.ru/temp/portf_page.png

PSD прилагается.

Срок: до вечера воскресенья.

CSSJoomla
14 лет назад
artYushkov
Виталий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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