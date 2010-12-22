HTML-верстка

Ищем HTML-верстальщика для сдельной работы: верстки статей журнала в формате HTML, который сможет отверстать около 200 статей за месяц.

Оплата по-страничная, 15 руб (0.5 $) за страницу. Статьи около 6-8 страниц (в среднем), встречаются таблицы, формулы и рисунки (в среднем, 4-6 на статью).

Верстка простая: заголовки, абзацы, рисунки да таблицы. Стили и прочая не надо прописывать. Всречаются, конечно, страницы сложные, с таблицами и кучей рисунков, но и простые, где только абзацы расставить, тоже есть. Поэтому, оплата усреднена, но за сложность можем и доплатить.

Пример верстки можно посмотреть здесь (см. среднюю часть сайта): http://led-e.ru/articles/led-supply/2009_2_24.php (здесь 4 страницы в формате pdf, соот-но 2$), http://kit-e.ru/articles/jtag/2010_03_18.php здесь 2 страницы в формате pdf, соот-но 1$). Также пример верстки могу выслать по требованию.

Оплата Яндекс-кошелек, наличные, WMR, система оплаты типа "Контакт".

UPD: Работать можем "по кусочкам", вы делаете какой-то кусок работы, мы оплачиваем, снова делаете, снова оплачиваем (т.е. не все 200 статей в один присест).

Уважаемые фрилансеры! Обратите внимание, пожалуйста, на дополнение: