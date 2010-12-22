Необходимо осуществить HTML-верстку готового дизайна интернет-магазина дисков и шин, настроить сайт и админку под управлением PHPShop либо HostCMS. Сроки до начала февраля.
HTML-верстка
Ищем HTML-верстальщика для сдельной работы: верстки статей журнала в формате HTML, который сможет отверстать около 200 статей за месяц.
Оплата по-страничная, 15 руб (0.5 $) за страницу. Статьи около 6-8 страниц (в среднем), встречаются таблицы, формулы и рисунки (в среднем, 4-6 на статью).
Верстка простая: заголовки, абзацы, рисунки да таблицы. Стили и прочая не надо прописывать. Всречаются, конечно, страницы сложные, с таблицами и кучей рисунков, но и простые, где только абзацы расставить, тоже есть. Поэтому, оплата усреднена, но за сложность можем и доплатить.
Пример верстки можно посмотреть здесь (см. среднюю часть сайта): http://led-e.ru/articles/led-supply/2009_2_24.php (здесь 4 страницы в формате pdf, соот-но 2$), http://kit-e.ru/articles/jtag/2010_03_18.php здесь 2 страницы в формате pdf, соот-но 1$). Также пример верстки могу выслать по требованию.
Оплата Яндекс-кошелек, наличные, WMR, система оплаты типа "Контакт".
UPD: Работать можем "по кусочкам", вы делаете какой-то кусок работы, мы оплачиваем, снова делаете, снова оплачиваем (т.е. не все 200 статей в один присест).
Уважаемые фрилансеры! Обратите внимание, пожалуйста, на дополнение:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $120
Требуется закончить работу, доделать нюансы. работы не много, но требуется специалист.HTML-верстка10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужна только качественная верска 8 страниц, Див, кроссбраузерность и т.д. Без всяких натяжек и установки модулей. Сверстать качественно и придирчиво к каждому элементу. Ккаждые елементы отдельно. Дизайн можно посмотреть на сайте lubimka.com.ua Нужно переверстать, ...Завершен14 лет назад
- $150
Сайт http://mf.users.ru/ 1) Сверстать 11 страниц сайта, вернее то что внутри них. Надо будет создать цсс стили в шаблоне или поправить имеющиеся и отталкиваясь от этого верстать таблицы, формы и страницы. Вобщем нужен ...Завершен14 лет назад
- $10
Вот как сейчас : www.cms7.prgmm.ru ! В приложении скрин как должно быть !Завершен14 лет назад
- $15
Нужно сверстать шаблон "блогового" типа.Завершен14 лет назад
- $20
НЕобходимо сверстать пару страниц под вебасист в течении нескольких часовHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо изменить шрифт выводимый на сайте (сейчас мелкий и не понятный) - http://people18.ru/news/7-v-udmurtii-zaderzhan-podrostok-ukravshij-ovec-chtoby-prokormit-semyu.html И поправить ширину блока (где "Другие новости" что бы было ровно) - http://people18.ru/HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужен верстальщик... 5$ за страницу, верстать не много(для нормального верстальщика на 10-20 мин максимум на один дизайн..)... Всего 6 страниц....Закрыт14 лет назад
- $50
Верстка типового сайта визитки.Завершен14 лет назад