Html-верстка. Нужно срочно и качественно

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок274 просмотра

Нужна только качественная верска 8 страниц, Див, кроссбраузерность и т.д. Без всяких натяжек и установки модулей. Сверстать качественно и придирчиво к каждому элементу. Ккаждые елементы отдельно. Дизайн можно посмотреть на сайте lubimka.com.ua Нужно переверстать, сделанно на даный момент халтурно и не все соответствует дизайну, дизайн вышлю по договоренности

HTML
14 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ValeraI
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$165
2 дня
Спасибо большое за быстро сделанную работу. Приятный человек, ответственный исполнитель. Реагирует моментально, всегда на связи. Все бы так работали. Верстка сделанна в срок и качественно. Еще раз спасибо!
Редко попадаются такие адекватные и понимающие заказчики. Работать с Олей - одно удовольствие. - приятна в общении - всегда на связи - оплата не задерживается. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ValeraI
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад