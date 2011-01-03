Html-верстка. Нужно срочно и качественно

Нужна только качественная верска 8 страниц, Див, кроссбраузерность и т.д. Без всяких натяжек и установки модулей. Сверстать качественно и придирчиво к каждому элементу. Ккаждые елементы отдельно. Дизайн можно посмотреть на сайте lubimka.com.ua Нужно переверстать, сделанно на даный момент халтурно и не все соответствует дизайну, дизайн вышлю по договоренности