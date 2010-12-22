Приватно для TSpell

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка98 просмотров

Выловить баги в сайте (неправильно отображается в Опере и ИЕ), сделать и встроить счетчик в сайт

14 лет назад
m4ximJke
Максим 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$55
4 дня
Выловил баги в верстке, вшил счетчик в сайт, все работает без проблем, РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо, сотрудничаю с данным заказчиком уже по второму проекту, жалоб нет, напротив, очень адекватный и ответственнй заказчик, не сбивает цены, а оценивает все оптимально, РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад