Помочь сверстать дизайн для сайта.

Очень рад нашему сотрудничеству, Михаил настоящий профессионал своего дело, очень помог нашему проекту, приятен в общении, даже выполнил несколько задач, которые не входили в его обязанности, надеюсь на дальнейшую совместную работу, рекомендую, как человека знающего свою дело до мелочей!