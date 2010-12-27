Сверстать главную и второстепенную

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры :)

Надо сверстать сайт.

На главной надо сделать стандартную карусель на jquery.

Текст должен быть текстом, а картинка - картинкой.

На второстепенной все как обычно, только надо сделать два варианта

с разным второстепенным меню (там вообще фигня, в картинках видно)

В архиве картинки.