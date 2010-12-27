Подредактировать таблицы стилей форума на Bitrix

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки142 просмотра

Нужно подправить css форума под стиль сайта. Сейчас он некорректно отображается (неправильный фон, неправильно цвета букв и так далее).

Ссылка на форум:

http://my-secret-love.info/forum/

(надеюсь тематика сайта вас не напугает... несмотря на тематику куплена лицензия битрикса)

Желательно что бы уже сталкивались с изменением стилей форума в битриксе, но не обязательно.

Бюджет 1000 рублей, оплата яндекс.деньги.

CSS
14 лет назад
Blair
Денис 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад
$33
1 день
Работа выполнена в срок, результат соответствует желаемому.
Приятный заказчик, плодотворное сотрудничество. Задача поставлена ясно, все данные предоставлены без проволочек, оплата без малейших проблем.

Заявки фрилансеров

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
14 лет назад

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