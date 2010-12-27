Подредактировать таблицы стилей форума на Bitrix

Нужно подправить css форума под стиль сайта. Сейчас он некорректно отображается (неправильный фон, неправильно цвета букв и так далее).

Ссылка на форум:

http://my-secret-love.info/forum/

(надеюсь тематика сайта вас не напугает... несмотря на тематику куплена лицензия битрикса)

Желательно что бы уже сталкивались с изменением стилей форума в битриксе, но не обязательно.

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