Срочная верстка

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Завершен18 заявок336 просмотров

Нужно быстро (до завтрашнего вечера, например) сверстать прикрепленную страничку. Выберу того, кто сделает дешевле. Без предоплаты. Заявки скрыты.

14 лет назад
Crist
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$8
1 день
Отличный исполнитель, быстрая работа, моментальное исправление по замечаниям - никаких проблем! Буду обращаться еще.
Остался очень доволен от сотрудничества с Романом. Вежливый и культурный человек. Оплата была произведена в четко указанные сроки, без задержек, в полном объеме. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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