Верстальщик под WordPress

Необходима дизайн сайта (PSD) макет адаптировать под WordPress, учесть плагины и умело навесить CSS что бы я просто скальпировал и всё село отлично!

Неопытных прошу не писать!

Если есть примеры вёрстки под WordPress готов рассмотреть

Макет не покажу, вопрос состоит в том можите или нет на стандартные классы плагинов навесить макет

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