Заверстать одну страницу

Здравствуйте уважаемые, возникла потребность заверстать динамически вот такую штуку http://clip2net.com/clip/m32940/1292844534-clip-10kb.png при нажатии кнопка2 кнопка3 плавно переключались бы вкладки,а вот при нажатии на кнопку1 сворачивалось бы все влево,оставалась бы только эта кнопка,и разворачивалось при нажатии ...