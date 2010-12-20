Настроить парсинг контента в блоги на wp

Доброго времени суток.

Необходимо настроить парсинг на wp сайтах

Есть 6 сайтов доноров (откуда парсить контент) и 6 сайтов, для которых необходимо настроить парсинг.

1 донор = 1 сайт. Контент парсится плагином, плагин рабочий и достаточно простой.

Вам необходимо будет разобраться с плагином, настроить парсинг (в html коде выбрать область парсинга и т.д) настроить категории таким образом, чтобы категории на сайтах донорах соответствовали категориям на вновь создаваемым сайтам.

Заранее спасибо за предложения