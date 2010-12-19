Требуется переверстать шаблон joomla gk_postnote. посмотреть можно тут: http://demo.gavick.com/joomla15/jun2010/ скачать где угодно или отправлю Сам шаблон очень тяжелый. Надо оставить только разбивку на модули по 4 ...
Проверить и исправить верстку
Есть сайт http://smolensk-lada.ru
Существуют сомнения, что он хорошо сверстан и на нем нет ошибок. На некоторых системах возникают какие-то ошибки отображения. Ищу человека, способного проверить сайт и в случае его "невалидности" - исправить
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