Проверить и исправить верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок171 просмотр

Есть сайт http://smolensk-lada.ru

Существуют сомнения, что он хорошо сверстан и на нем нет ошибок. На некоторых системах возникают какие-то ошибки отображения. Ищу человека, способного проверить сайт и в случае его "невалидности" - исправить

14 лет назад
MarVal
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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