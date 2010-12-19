Html-верстка и создание иллюстраций

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок229 просмотров

Требуется работник для простой Html-верстки по шаблону, а также для создания иллюстраций (обложки, рисунки и т.п.) на заданную тему.

Форма работы дистанционная, график свободный. Работа на постоянной основе. З/п 20 тыс.руб. Пожалуйста, аргументируйте, выбор должен быть сделать в Вашу пользу.

HTML
14 лет назад
falmary
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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