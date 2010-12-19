Html-верстка и создание иллюстраций

Требуется работник для простой Html-верстки по шаблону, а также для создания иллюстраций (обложки, рисунки и т.п.) на заданную тему.

Форма работы дистанционная, график свободный. Работа на постоянной основе. З/п 20 тыс.руб. Пожалуйста, аргументируйте, выбор должен быть сделать в Вашу пользу.