Требуется сверстать псд макеты в хтмл. Верстка дивная,резина.Макеты кандидату. Интересует примерная цена работы,и сроки. По оплате,наличными в Мск или электронные валюты. Оплата: 1. Сверстали 2. ...
Верстка макета на MODx
Требуется выполнить верстку макета из PSD и натянуть на MODx. Кроссбраузерность, кроссплатформенность, валидность кода обязательны. Также сделать функцию загрузки выбранного изображения которое при выборе данной опции вставлялось бы в другую картинку (рамку). Опыт работы обязателен, отзывы приветствуются, макс. срок для работы 24 часа, оплата только по окончанию работы, соблюдение ВСЕХ требований ОБЯЗАТЕЛЬНО, тщательная проверка. По окончанию работы отзыв, по всем вопросам и просмотра пакета писать в асю 615414 сразу с Вашей стоимостью за работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $90
Верстка макета. Сроки до 23.00 19.12.2010. Стоимость 90$Завершен14 лет назад
- $50
Требуется сверстать шаблон для CMS Joomla из готового дизайна (PSD). Главное требование – кроссбраузерность, сайт должен одинаково отображаться во всех браузерах. Указывайте сроки и стоимость, предпочтение будет отдаваться предложениям с наилучшим сочетанием ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать верстку вот такого дизайна (в приложении) кроссбраузерно и валидно. Поскольку несколько следущих страниц которые пока не готовы будут в том же формате, хорошо бы использовать PHP, чтобы нужно было лишь изменить ...Завершен14 лет назад
- $5
Текст должен открываться по клику на заголовок с эффектом.Завершен14 лет назад
- $100
http://pics.kz/s1/0c/48/d1/0c48d1b8a8a95e8360778c1bd95db0a1.jpg функционал как тут www_irimex_kz в общем то стандартные страницы + лента новостейЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, Нужен челок который поправит багги ( доведет до ума ) шаблон сайта ( движок DLE) Нечего сложно нет, работать будет состоять из: - Изменения колон (px) - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно сделать верстку вот такого дизайна - в приложении. Кроссбраузерно, валидно.Завершен14 лет назад
- $100
Требуется сверстать макет и натянуть на cms Simpla. Тех исполнителей, что не работали с данной системой, я прошу не тратить своё и мое время. "Нулевики", не имеющие совсем отзывов тут или на др.фриланс ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужна блочная валидная верстка. Особенности: фоновая картинка должна тянуться на всю ширину окна (если картинка не достаточно большой ширины - с потерей качества), много полупрозрачных плашекЗавершен14 лет назад