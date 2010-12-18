Верстка макета на MODx

Требуется выполнить верстку макета из PSD и натянуть на MODx. Кроссбраузерность, кроссплатформенность, валидность кода обязательны. Также сделать функцию загрузки выбранного изображения которое при выборе данной опции вставлялось бы в другую картинку (рамку). Опыт работы обязателен, отзывы приветствуются, макс. срок для работы 24 часа, оплата только по окончанию работы, соблюдение ВСЕХ требований ОБЯЗАТЕЛЬНО, тщательная проверка. По окончанию работы отзыв, по всем вопросам и просмотра пакета писать в асю 615414 сразу с Вашей стоимостью за работу.