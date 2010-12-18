Верстка макета на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки115 просмотров

Требуется выполнить верстку макета из PSD и натянуть на MODx. Кроссбраузерность, кроссплатформенность, валидность кода обязательны. Также сделать функцию загрузки выбранного изображения которое при выборе данной опции вставлялось бы в другую картинку (рамку). Опыт работы обязателен, отзывы приветствуются, макс. срок для работы 24 часа, оплата только по окончанию работы, соблюдение ВСЕХ требований ОБЯЗАТЕЛЬНО, тщательная проверка. По окончанию работы отзыв, по всем вопросам и просмотра пакета писать в асю 615414 сразу с Вашей стоимостью за работу.

MODX
14 лет назад
siteplus1
Денис 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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