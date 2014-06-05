Верстка 3-х страниц

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка318 просмотров

Нужна блочная валидная верстка. Особенности: фоновая картинка должна тянуться на всю ширину окна (если картинка не достаточно большой ширины - с потерей качества), много полупрозрачных плашек

14 лет назад
php_koder
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$35
2 дня
Работа выполнена.
Четко поставленная задача, своевременная оплата,приятное общение. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад