Поправить верстку (сайт на джумле)

Добрый день!

Ищу верстальщика, которого не испугают дебри джумлы и работа в выходные :)

Задача: поправить верстку во всех основных браузерах, в том числе и IE6. Возможно, работу облегчит имеющаяся отдельно верстка главной страницы, которая везде выглядит как надо. Полный список, того нужно сделать, прикрепляю.

Сайт: www,new,reach,ru

Движок: джумла 1.0.15

Срок: как можно скорее, в идеале - за эти выходные.

Мой профиль: http://www.weblancer.net/users/Nutich/