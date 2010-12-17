Есть html файл письма для рассылки. Это нарезка картинок, сверстанная таблицами. Во всех браузерах отображается нормально, но при попытке отправить письмо с помощью Outlook в одном месте картинки "съезжают". HTML прикреплён.
Поправить верстку (сайт на джумле)
Добрый день!
Ищу верстальщика, которого не испугают дебри джумлы и работа в выходные :)
Задача: поправить верстку во всех основных браузерах, в том числе и IE6. Возможно, работу облегчит имеющаяся отдельно верстка главной страницы, которая везде выглядит как надо. Полный список, того нужно сделать, прикрепляю.
Сайт: www,new,reach,ru
Движок: джумла 1.0.15
Срок: как можно скорее, в идеале - за эти выходные.
Мой профиль: http://www.weblancer.net/users/Nutich/
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