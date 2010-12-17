Html верстка

Есть готовый html довольно простой.

нужно, сделать, что бы эта верстка работала на моей cms

вот та верстка которую нужно переделать под мою cms

http://simplenewsrevolution.blogspot.com/

по времени 1-2 часа на шаблон

нужно 5 шаблонов.

работы максимум на сутки.

стучите сразу в аську