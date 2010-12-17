Html верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки227 просмотров

Есть готовый html довольно простой.

нужно, сделать, что бы эта верстка работала на моей cms

вот та верстка которую нужно переделать под мою cms

http://simplenewsrevolution.blogspot.com/

по времени 1-2 часа на шаблон

нужно 5 шаблонов.

работы максимум на сутки.

стучите сразу в аську

HTML
14 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров

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