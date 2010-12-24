Приватно для Александра Паклина (AlexPa)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка119 просмотров

Вёрстка главной страницы сайта

14 лет назад
showbizstudio
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

AlexPa
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Как всегда - по высшему разряду. ещё один +
Сотрудничество прошло успешно!

Заявки фрилансеров

AlexPa
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Срочно исправить ошибку в табличной вёрстке

    $50

    Есть html файл письма для рассылки. Это нарезка картинок, сверстанная таблицами. Во всех браузерах отображается нормально, но при попытке отправить письмо с помощью Outlook в одном месте картинки "съезжают". HTML прикреплён.

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить верстку (сайт на джумле)

    Добрый день! Ищу верстальщика, которого не испугают дебри джумлы и работа в выходные :) Задача: поправить верстку во всех основных браузерах, в том числе и IE6. Возможно, работу облегчит имеющаяся ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cверстать дизайн шаблона Joomla

    $50

    Есть дизайн в PSD, нужно из него сделать шаблон, взяв за основу один из имеющихся. Сайт абра кадабра (агентство праздников и развлечений) бюджет ограничен.(

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вложенный <form>

    $5

    Задал вопрос здесь. но решение не подсказали http://forum.htmlbook.ru/index.php?showtopic=23450&amp;st=0 Нужно в таблице разместить формы ввода как нарисовал на картинке ниже. Т.к. тег не предусматривает еще один вложенный ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Вёрстка. Срочно.

    В аттаче psd. Нужно сверстать блок, по наведению на издание – меняется изображение(в слоях всё есть), щёлкаем на издание – переходим по ссылке. Час, 300р.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Html верстка

    $100

    Есть готовый html довольно простой. нужно, сделать, что бы эта верстка работала на моей cms вот та верстка которую нужно переделать под мою cms http://simplenewsrevolution.blogspot.com/ ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать из PSD сайт

    $1000

    Информация в приложении. Очень срочно. Если есть какие-то нюансы, можно попытаться проект упростить, в чем-то отказавшись отдеталей, но сайт надо запустить очень быстро! бюджет: 20.000WMR

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка XHTML

    Требуется верстальщик XHTML для аудита, поэтапной верстки нескольких web проектов. Для начала одного испытательного, дальше-больше-долговременное сотрудничество. Срочность: Авральная. Вознаграждение: Достойное. Прямо сейчас необходимо: ...

    CSSJavaScriptjQuery
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад