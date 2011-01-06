Сверстать страницу-заглушку

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок217 просмотров

Макет предоставлю.

Функционал на двух кнопках "обратный звонок" и "межкомнатные двери" (функционал можно посмотреть на сайте www.rosdveri.ru)

остальное обыкновенные ссылки.

в заявке указывайте сроки и стоимость

14 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yuli_nk
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Только положительные эмоции от работы с Юлей. С радостью буду продолжать сотрудничество.
Очень хорошо поработали. Самые положительные рекомендации.

Заявки фрилансеров

Yuli_nk
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад