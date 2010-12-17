Вёрстка и натяжка макета на cms Simpla

Требуется сверстать макет и натянуть на cms Simpla.

Тех исполнителей, что не работали с данной системой, я прошу не тратить своё и мое время.

"Нулевики", не имеющие совсем отзывов тут или на др.фриланс биржах, а также форумах не интересуют.