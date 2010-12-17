Вёрстка и натяжка макета на cms Simpla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка135 просмотров

Требуется сверстать макет и натянуть на cms Simpla.

Тех исполнителей, что не работали с данной системой, я прошу не тратить своё и мое время.

"Нулевики", не имеющие совсем отзывов тут или на др.фриланс биржах, а также форумах не интересуют.

14 лет назад
zuzenkov
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров