Верстка входной страницы для joomla 1.5

1. Имеется сайт firehit.eu/bg/home.html

На что следует обратить внимание

Меню - выпадающее

2. Имеется страница firehit.eu/bg/index.html

Это не joomla а просто html.

Страница работает хорошо кроме меню.

Надо эту страницу сделать материалом joomla и вывести отдельным шаблоном, как главную, но чтобы было выпадающее меню как на остальных страницах сайта

На первый взгляд - проблемы будут в том, что меню ложится под флеш а не наверх его. Потому и были убраны элементы выпадения меню предидущим мастером.