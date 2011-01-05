Переверстать шаблон Joomla gk_postnote

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки200 просмотров

Требуется переверстать шаблон joomla gk_postnote.

посмотреть можно тут: http://demo.gavick.com/joomla15/jun2010/

скачать где угодно или отправлю

Сам шаблон очень тяжелый. Надо оставить только разбивку на модули по 4 в строку и соответственно - mainbody. И расширить вниз еще на 3 строки с подписями. Окажу помощь, потому как сам в нынешнем шабе это делал.

Joomla
14 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранные исполнители

JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
1 день
Данный нетоварищ абсолютно неадекватно относится к работе. Сначала удивило полное не соблюдение субординации, я закрыл глаза. Товарищ сам настаивал на работе, но от выполнения ее просто скрылся. Благо, предоплаты не было, хоть тут не потерял ничего. Цитирую переписку: На weblancer: antvolt | 24.12.2010 в 11:19 - [не прочитано] Мне не ясна Ваша позиция к работе. Я могу ждать максимум день. Вынужден буду написать отрицательный отзыв antvolt | 20.12.2010 в 22:03 Хорошо JoomlaMan | 20.12.2010 в 21:26 В аське буду утром. утром её и напишу antvolt | 20.12.2010 в 21:11 Аська есть? как с тобой связаться? JoomlaMan | 20.12.2010 в 18:26 Да. сделаю за 40 баксов без проблем antvolt | 20.12.2010 в 16:00 Посмотрите мой второй проект - осилите? antvolt | 20.12.2010 в 12:04 Аська есть? как с тобой связаться? JoomlaMan | 20.12.2010 в 08:15 Выбирай меня, завтра будет результат ) В аське: 433789853 (13:51:27 23/12/2010) Добрый день. Как идет процесс? JoomlaMan (13:51:41 23/12/2010) процесс идёт. 433789853 (13:52:03 23/12/2010) когда можно ожидать первые резульататы? JoomlaMan (13:52:14 23/12/2010) какие первые ) они будут единственные ) 433789853 (13:52:40 23/12/2010) ну я думаю, что корректировки наверняка будут) JoomlaMan (13:52:59 23/12/2010) тогда через пару часов 433789853 (13:53:05 23/12/2010) ок 433789853 (18:38:00 23/12/2010) JoomlaMan (13:52:59 23/12/2010) тогда через пару часов 433789853 (20:46:45 23/12/2010) мне не ясна позиция вашей работы. Сегодня 27.12.2010 - результатов ноль. Человек просто пропал. Не рекомендую тратить драгоценное время!
makcNm
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня
Максим справился с работой как обычно на 100%. Учел все пожелания и моментально их поправлял) Так держать! Скоро станем постоянными партнерами по верстке) Просто человек знает свое дело и спокойно его выполняет.
Очередная совместная работа... после этого проекта я уверен в этом заказчике на все сто процентов.

Заявки фрилансеров

JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
14 лет назад
makcNm
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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