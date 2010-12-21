Переверстать шаблон joomla

Требуется грамотная переверстка joomla шаблона, а точнее двух внутри, они сделаны из одного, в первом шаблоне просто вырезано все.

Сверстанный шаблон слишком тяжелый. Необходимо убрать все лишнее. Подробности при общении с исполнителем

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