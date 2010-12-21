Переверстать шаблон joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки162 просмотра

Требуется грамотная переверстка joomla шаблона, а точнее двух внутри, они сделаны из одного, в первом шаблоне просто вырезано все.

Сверстанный шаблон слишком тяжелый. Необходимо убрать все лишнее. Подробности при общении с исполнителем

Сайт www.srubgotov.ru

Joomla
14 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

makcNm
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
2 дня
Максим все сделал как полагается, в срок, учел все требования и пожелания, качество верстки на высоком уровне!
Очень хороший заказчик, внушает доверие при совместной работе, оплата в полном объеме без лишних требований. Доволен нашим сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

makcNm
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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