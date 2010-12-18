Требуется выполнить верстку макета из PSD и натянуть на MODx. Кроссбраузерность, кроссплатформенность, валидность кода обязательны. Также сделать функцию загрузки выбранного изображения которое при выборе данной опции вставлялось бы в другую картинку (рамку). Опыт работы обязателен, ...
Нужна качественная, кросбраузерная HTML верстка.
Здравствуйте.
Надо сверстать один дизайн (из PSD только в HTML)... Верстка должна быть качественная, кросбраузерная, валидная, по всем стандартам.
Дизайн резиновый. Сам дизайн покажу заинтересованным людям.
Сверстать надо сегодня... У кого есть желание поработать - оставляйте свои контакты.
Спасибо.
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