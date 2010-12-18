Нужна качественная, кросбраузерная HTML верстка.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок134 просмотра

Здравствуйте.

Надо сверстать один дизайн (из PSD только в HTML)... Верстка должна быть качественная, кросбраузерная, валидная, по всем стандартам.

Дизайн резиновый. Сам дизайн покажу заинтересованным людям.

Сверстать надо сегодня... У кого есть желание поработать - оставляйте свои контакты.

Спасибо.

HTML
14 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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