Нужна качественная, кросбраузерная HTML верстка.

Здравствуйте.

Надо сверстать один дизайн (из PSD только в HTML)... Верстка должна быть качественная, кросбраузерная, валидная, по всем стандартам.

Дизайн резиновый. Сам дизайн покажу заинтересованным людям.

Сверстать надо сегодня... У кого есть желание поработать - оставляйте свои контакты.

Спасибо.