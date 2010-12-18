Сверстать из PSD шаблон под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок195 просмотров

Есть готовый макет в PSD.

Требуется сверстать из PSD шаблон Joomla 1.5.9.

Прикрепил PNG, чтобы вы могли оценить стоимость работы.

Joomla
14 лет назад
henri89
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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