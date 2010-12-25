Сверстать сайт (11 страниц)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка341 просмотр

Здравствуйте,

Есть дизайн сайта в psd. Одна главная страница + 10 дополнительных. Структура несложная, страницы однотипные.

Необходимо выполнить верстку.

14 лет назад
arb065
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Christik
35 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Кристина выполнила задачу отлично! Мгновенное понимание сути, аккуратность и точность во всем. Буду обращаться в будущем, рекомендую.
Своевременная оплата, четкое и понятное задание. Было приятно сотрудничать. :)

Заявки фрилансеров

Christik
35 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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