Необходимо заверстать сложное динамическое меню

Здравствуйте уважаемые, возникла потребность заверстать динамически вот такую штуку http://clip2net.com/clip/m32940/1292844534-clip-10kb.png при нажатии кнопка2 кнопка3 плавно переключались бы вкладки,а вот при нажатии на кнопку1 сворачивалось бы все влево,оставалась бы только эта кнопка,и разворачивалось при нажатии на нее же. Внутри выпадающее древовидное меню.Используемые скрипты должны быть уникальны.