Необходимо заверстать сложное динамическое меню

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок184 просмотра

Здравствуйте уважаемые, возникла потребность заверстать динамически вот такую штуку http://clip2net.com/clip/m32940/1292844534-clip-10kb.png при нажатии кнопка2 кнопка3 плавно переключались бы вкладки,а вот при нажатии на кнопку1 сворачивалось бы все влево,оставалась бы только эта кнопка,и разворачивалось при нажатии на нее же. Внутри выпадающее древовидное меню.Используемые скрипты должны быть уникальны.

14 лет назад
sertu
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

psywalker
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$170
3 дня
Очень рад сотрудничеству с Максимом,настоящий профессионал в своем деле,все сделал на 5+,рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя.Максим пожалуй лучший верстальщик вебланса.

Заявки фрилансеров

psywalker
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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