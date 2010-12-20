Требуется переверстать шаблон joomla gk_postnote. посмотреть можно тут: http://demo.gavick.com/joomla15/jun2010/ скачать где угодно или отправлю Сам шаблон очень тяжелый. Надо оставить только разбивку на модули по 4 ...
Шаблон магазина
Надо сделать два шаблона с псд в интернет магазины.
Один на ВамШоп второй - на выбор.
Более подробно расскажу в аське.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Доброе время суток, Требуется обновить одностраничный сайт http://dhq.su/ . Краткое описание: Заменить вторую половину сайта (которая с голосованием) на диджей-модуль на ajax'e. Диджей-модуль - это обычная вставка кода с youtube, ...Закрыт14 лет назад
Есть сайт http://smolensk-lada.ru Существуют сомнения, что он хорошо сверстан и на нем нет ошибок. На некоторых системах возникают какие-то ошибки отображения. Ищу человека, способного проверить сайт и в случае его "невалидности" - исправитьHTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Есть дизайн сайта в psd. Одна главная страница + 10 дополнительных. Структура несложная, страницы однотипные. Необходимо выполнить верстку.Завершен14 лет назад
Требуется работник для простой Html-верстки по шаблону, а также для создания иллюстраций (обложки, рисунки и т.п.) на заданную тему. Форма работы дистанционная, график свободный. Работа на постоянной основе. З/п 20 тыс.руб. Пожалуйста, аргументируйте, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Сайт, нужно переверстать по всем правилам , макеты скину при личной переписке.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
1. Имеется сайт firehit.eu/bg/home.html На что следует обратить внимание Меню - выпадающее 2. Имеется страница firehit.eu/bg/index.html Это не joomla а просто html. Страница работает хорошо кроме меню. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется сверстать макет под joomla 1.5. Внимание! Предложения рассматриваются только в тендере. Прошу не беспокоиться тех кто : 1. Не работал с joomla 1.5. ...Завершен14 лет назад
Доброго времени суток, на странице сайта не отображается html. Я думаю для специалиста 5 минут. За ранее благодарен...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть готовый макет в PSD. Требуется сверстать из PSD шаблон Joomla 1.5.9. Прикрепил PNG, чтобы вы могли оценить стоимость работы.HTML-верстка14 заявокЗакрыт14 лет назад