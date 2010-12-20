Внести правки в одностраничный HTML сайт

Доброе время суток,

Требуется обновить одностраничный сайт http://dhq.su/ .

Краткое описание:

Заменить вторую половину сайта (которая с голосованием) на диджей-модуль на ajax'e. Диджей-модуль - это обычная вставка кода с youtube, и плейлист с ссылками на скачивание .mp3. А также добавить счетчики.

Более наглядное ТЗ в картинках - в аттаче.

Если есть доп. вопросы - пишите в личку.

Срок - 1 день, бюджет - 50$

Жду ваших предложений.

upd: прикрепил ТЗ - макет