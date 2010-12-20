Внести правки в одностраничный HTML сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок213 просмотров

Доброе время суток,

Требуется обновить одностраничный сайт http://dhq.su/ .

Краткое описание:

Заменить вторую половину сайта (которая с голосованием) на диджей-модуль на ajax'e. Диджей-модуль - это обычная вставка кода с youtube, и плейлист с ссылками на скачивание .mp3. А также добавить счетчики.

Более наглядное ТЗ в картинках - в аттаче.

Если есть доп. вопросы - пишите в личку.

Срок - 1 день, бюджет - 50$

Жду ваших предложений.

upd: прикрепил ТЗ - макет

HTML
14 лет назад
Serguei
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

gconnect
Алекс 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

gconnect
Алекс 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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