Исправить верстку под joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка129 просмотров

1. firehit.eu/ru/main.html - не работает как надо

2. Вот так надо - firehit.eu/ru/index.html

Но на примере № 2 меню не выпадающее. Надо выпадающее.

Обязательное условие - страница должна быть в joomla встроена, т.е. быть материалом joomla 1.5.

Пишите предложения в тендере пожалуйста.

Joomla
14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

NikShost
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
1 день
Сделано быстро и отлично! Рекомендую обращаться к Николаю!
Отличный заказчик. Задача поставлена четко и по существу. Оплата сразу по завершению проекта. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

NikShost
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шаблон магазина

    Надо сделать два шаблона с псд в интернет магазины. Один на ВамШоп второй - на выбор. Более подробно расскажу в аське.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести правки в одностраничный HTML сайт

    $50

    Доброе время суток, Требуется обновить одностраничный сайт http://dhq.su/ . Краткое описание: Заменить вторую половину сайта (которая с голосованием) на диджей-модуль на ajax'e. Диджей-модуль - это обычная вставка кода с youtube, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проверить и исправить верстку

    Есть сайт http://smolensk-lada.ru Существуют сомнения, что он хорошо сверстан и на нем нет ошибок. На некоторых системах возникают какие-то ошибки отображения. Ищу человека, способного проверить сайт и в случае его "невалидности" - исправить

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать сайт (11 страниц)

    Здравствуйте, Есть дизайн сайта в psd. Одна главная страница + 10 дополнительных. Структура несложная, страницы однотипные. Необходимо выполнить верстку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Html-верстка и создание иллюстраций

    Требуется работник для простой Html-верстки по шаблону, а также для создания иллюстраций (обложки, рисунки и т.п.) на заданную тему. Форма работы дистанционная, график свободный. Работа на постоянной основе. З/п 20 тыс.руб. Пожалуйста, аргументируйте, ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под joomla 1.5

    Требуется сверстать макет под joomla 1.5. Внимание! Предложения рассматриваются только в тендере. Прошу не беспокоиться тех кто : 1. Не работал с joomla 1.5. ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад