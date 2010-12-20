Исправить верстку под joomla 1.5

1. firehit.eu/ru/main.html - не работает как надо

2. Вот так надо - firehit.eu/ru/index.html

Но на примере № 2 меню не выпадающее. Надо выпадающее.

Обязательное условие - страница должна быть в joomla встроена, т.е. быть материалом joomla 1.5.

Пишите предложения в тендере пожалуйста.