Редактирование готового сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок156 просмотров

Имеется сайт, сделан на HTML ~15 страниц, Нужно внести ряд поправок в контент сайта, дизайн формы (отправки сообщения) и ява скрипт.

Должен быть опыт в верстке и JavaScript. Подробности отправим на емейл.

HTMLJavaScript
14 лет назад
LeadMarketing
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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