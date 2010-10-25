LeadMarketing

Требуется программист на постоянную работу в центре Праги (и только там) со следующими знаниями: 1) Python/Django 2) CSS + HTML + JavaScript (базовое знание для редактирования вебинтерфейса) 3) Английского языка (обязательно!) Для поддержки и дальнейшей ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт, сделан на HTML ~15 страниц, Нужно внести ряд поправок в контент сайта, дизайн формы (отправки сообщения) и ява скрипт. Должен быть опыт в верстке и JavaScript. Подробности отправим на емейл.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется сделать презентацию в PowerPoint под ключ. - Разработать оформление презентации полагаясь на наш фирменный стиль сайта - Разработать тематические рисунки/графики/блок схемы для слайдов презентации. Оставляйте ссылки на портфолио, будем изучать и выбирать. Первым делом, будем смотреть портфолио ...Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $150
Требуется написать PHP класс обслуживания чековых платежей через гейт payment21.com. Требования: 1. Класс должен уметь работать со всеми 11 методами перечисленными в документации 2. Класс должен уметь обрабатывать ошибки возвращаемые вебсервисом (описаны в документации) 3. Класс должен работать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад