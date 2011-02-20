Программист Python/Django на работу в Праге

Требуется программист на постоянную работу в центре Праги (и только там) со следующими знаниями:

1) Python/Django

2) CSS + HTML + JavaScript (базовое знание для редактирования вебинтерфейса)

3) Английского языка (обязательно!)

Для поддержки и дальнейшей разработки крупного финансового проекта (не адалт, не под адалт), который задокументирован.

Зарплата от 2к USD - при собеседовании обсуждаемо.

Работа в офисе 5 дней в неделю.

Никакого оутсорса, визы в Чешскую республику тоже оформлять не будем.

ICQ 6538547 / Skype metropolis_2k