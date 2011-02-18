Нужен Perl программист

Требования к кандидатам, знание и владение HTML, CSS, PHP, jQUERY, заказы будут часто, так как интересные проекти по созданию сайтов под ключ есть постоянно, человек нужен с Украины, чтобы можно было связаться по телефону, стабильный ...
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Для программирования сайта клипартов нужен программист.
Отличное знание языка, работа с графикой, знание кодировок и перекодировок, AJAX
часть вашего кода прошу высылать как пример.
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