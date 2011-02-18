PHP-developer

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки181 просмотр
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В связи с расширением основного состава проектной команды, в ИТ-компанию требуется РНР разработчик с опытом веб-программирования. Человек, который займет данную должность будет работать в небольшой команде, поэтому данная работа подойдет людям, которые стремятся работать в автономной среде и принимать независимые решения.

Круг обязанностей:

написание, тестирование и отладка кода новых приложений;

поддержка и внесение изменений в существующие приложения;

идентификация и устранение неисправностей;

Необходимо:

опыт работы с РНР и ведения необходимой документации;

практический опыт использования SVN, Project Management software, etc.;

опыт работы с базами данных при разработке web-приложений;

понимание XML, SOAP и веб-сервисов;

понимание объектно-ориентированного программирования;

понимание регулярных выражений;

понимание X-Path;

коммуникабельность;

быстрая обучаемость / инициативность приветствуется;

Желательно:

знание основ XHTML/CSS, HTML5, CSS3 и принципов оптимизации работы сайта

знание Zend framework (или других РНР фрэймворков);

Круг обязанностей:

написание, тестирование и отладка кода новых приложений;

поддержка и внесение изменений в существующие приложения;

идентификация и устранение неисправностей;

Необходимо:

опыт работы с РНР и ведения необходимой документации;

практический опыт использования SVN, Project Management software, etc.;

опыт работы с базами данных при разработке web-приложений;

понимание XML, SOAP и веб-сервисов;

понимание объектно-ориентированного программирования;

понимание регулярных выражений;

понимание X-Path;

коммуникабельность;

быстрая обучаемость / инициативность приветствуется;

Желательно:

знание основ XHTML/CSS, HTML5, CSS3 и принципов оптимизации работы сайта

знание Zend framework (или других РНР фрэймворков);

Необходимый уровень владения английским языком: средний

Преимущества работы с нами:

-работа над интересным динамично развивающимся проектом;

-гибкий рабочий график, который позволит вам максимально рационально планировать своё время;

-дружный отзывчивый коллектив;

- работа с иностранными заказчиками;

-возможность постоянного профессионального роста.

Если вы уверены в своих силах, пишите на почту своё резюме [email protected]

PHP
13 лет назад
27388
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
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