Ищу программиста на WordPress

$30
Веб-программированиеЗавершен5 заявок614 просмотров
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WordPress
13 лет назад
MaXiM-13
Максим 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
JuraShvec
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$15
Быстро выполняет задание. Честный. Старательный. Цены - доступные. Рекомендую.
Хороший заказчик, умеет все красиво преподносить и грамотно. Терпелив что не мало важно. Всем советую.
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