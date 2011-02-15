Веб-программист (php, ajax, jquery)

Для постоянного, попроектного сотрудничества требуется программист PHP, хорошо знающий Amiro. В обязанности входит разработка сайтов под эту CMS (дизайн и верстка будут). Работа удаленная
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Требуется программист (php ajax jquery) (возможно и удаленная работа и работа в офисе)
Обязательно необходим опыт в создании корпоративных порталов. Было бы неплохо если бы раньше разрабатывали
сайты на основе Drupal.
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