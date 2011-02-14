Консультант по PaperVision3D

Для создания флэш-игры нужен консультант с опытом разработки игр в PaperVision3D. Вопросы связаны с анимацией трехмерных объектов внутри сцены, а также с привязкой анимации персонажей к событиям, генерируемым извне.

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