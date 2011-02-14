Консультант по PaperVision3D

Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется. Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создания флэш-игры нужен консультант с опытом разработки игр в PaperVision3D. Вопросы связаны с анимацией трехмерных объектов внутри сцены, а также с привязкой анимации персонажей к событиям, генерируемым извне.
Готовы рассмотреть как почасовой вариант оплаты, так и сдельный по итогу решения нескольких проблем. Подробности по почте.
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Компания Future Content ищет одного веб разработчика Ruby on Rails (Back End) для удаленной работы в креативной компании из Лондона (Англия) на условиях краткосрочного контракта (примерно 1-2 месяца). Future Content - агентство цифровых коммуникаций, специализирующееся на ...Закрыт13 лет назад
== Коротко о вакансии == Ищу программиста на важный внутренний проект. Нужен человек с горящими глазами, любящий интересные и сложные задачи. Среди первоочередных — декомпозиция большой системы на ряд подпроектов, разработка архитектуры, рефакторинг существующей. Желательно знание на ...Закрыт13 лет назад
Компания Future Today приглашает на работу ведущего web-разработчика (удаленно) Требования к кандидату: • Высшее техническое образование. • Опыт разработки веб-приложений от 3 лет. • Хороший уровень знания PHP5, MySQL, CSS, JS, jQuery. • Опыт работы с Symfony Framework или Zend Framework. • Опыт оптимизации веб-приложений. • Знание ОС ...Закрыт13 лет назад
Для работы над проектом m-guide.ru требуется грамотный программист. Обязательно знание на хорошем уровне: PHP, Javascript, MySQL. Очень желательно знание Flash и Google Map API 3. Так же желателен опыт в разработке CMS. Работа удаленно или в офисе (график ...Закрыт13 лет назад
Требуется толковый веб программист работающий по демократичным ценам. Цель, создание онлайн сервиса интегрирующегося с различными движками. Знание PHP, MySQL, JavaScript, различные популярные движки сайтов в частности DLE.Закрыт13 лет назад
Создание игрового автоматы для автосерфинга на скрипте http://www.yourownsurf.com нужно чтобы игровой автомат работал на кредиты системы, такая задумка, кто сможет воплотить пишитеЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный js-кодер для мелких регулярных доработок динамики. Новичков просьба не беспокоить. Суть задач в 100% - динамика (галереи, слайдшоу(не только картинок, но целых кусков сайта), связка всей динамики воедино). Кандидат обязан отвечать на технические вопросы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для проекта по созданию приложения Adobe AIR ищется дополнительный программист. Ключевые знания: Flash, AS3, Flex, Adobe Air, Native API, C++, XMLSocket. После завершения рассматривается постоянное сотрудничество.Закрыт13 лет назад
Умением работать быстро и качественно. Уверенные знания php, mysql, html, css, js. Знания ajax приветствуются. Интересуют программисты только из города Донецк.Закрыт13 лет назад