Нужен программист

Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется. Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы над проектом m-guide.ru требуется грамотный программист.
Обязательно знание на хорошем уровне: PHP, Javascript, MySQL.
Очень желательно знание Flash и Google Map API 3.
Так же желателен опыт в разработке CMS.
Работа удаленно или в офисе (график обсуждается).
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