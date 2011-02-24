Обязанности: * доработка и развитие проекта * участие в составлении технических заданий * анализ и участие в стратегии и развитии проекта Требования: * высшее ...
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Ищу флешеров в Киеве!!! На удаленку!
Требование:
-flash (уверены знания!)*
-создание сайтов флеш!*
-проживание Киев!
-возраст (17-22 желательно!)
-Портфолио!
-Контакты!*
*-обязательные пункты!
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