Флешер

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки215 просмотров
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Ищу флешеров в Киеве!!! На удаленку!

Требование:

-flash (уверены знания!)*

-создание сайтов флеш!*

-проживание Киев!

-возраст (17-22 желательно!)

-Портфолио!

-Контакты!*

*-обязательные пункты!

13 лет назад
LordWilliam
Василий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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