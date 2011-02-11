Программист с опытом Webasyst Shop-Script

В распоряжении есть ресурс http://real-ist.ru, проект был сделан около 3-х лет назад (насколько мне известно php+mysql), программист который полностью разрабатывал его потерян к сожалению. Нужен специалист способный взяться за работу с этим ресурсом. Требуется масса ...