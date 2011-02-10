PHP программист

Игровой портал iCCup.com приглашает PHP разработчика. Тематика DotA, StarCraft, WarCraft III. Знание и интерес по тематике желателен, с прицелом на рост, развитие и проявление своей творческой энергии в рамках слегка эксцентричного коллектива.

Условия

- Удаленная работа

- 30-40 часов в неделю

- 800$ в месяц

Требования

Что необходимо хорошо знать и уметь:

* PHP5, ООП

* SQL (в своей работе мы используем MySQL)

* Memcached, nginx и все-все-все, связанное с разработкой высоконагруженных приложений

* HTML/CSS/JavaScript (верстать не придется, а вот понимать надо)

* AJAX

* Системы контроля версий (мы используем SVN)

Работаем на самописном движке под руководством его создателя, который выполняет функции скрамм мастера.