PHP программист

Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...
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Игровой портал iCCup.com приглашает PHP разработчика. Тематика DotA, StarCraft, WarCraft III. Знание и интерес по тематике желателен, с прицелом на рост, развитие и проявление своей творческой энергии в рамках слегка эксцентричного коллектива.
Условия
- Удаленная работа
- 30-40 часов в неделю
- 800$ в месяц
Требования
Что необходимо хорошо знать и уметь:
* PHP5, ООП
* SQL (в своей работе мы используем MySQL)
* Memcached, nginx и все-все-все, связанное с разработкой высоконагруженных приложений
* HTML/CSS/JavaScript (верстать не придется, а вот понимать надо)
* AJAX
* Системы контроля версий (мы используем SVN)
Работаем на самописном движке под руководством его создателя, который выполняет функции скрамм мастера.
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