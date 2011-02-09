Требуется программист

Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...
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Работа над существующим проектом(расширение функционала,исправление ошибок) , долгосрочное сотрудничество оплата своевременно и без задержек,претенденты ТОЛЬКО ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!!!Подробности при личной встрече.Контакты [email protected] (mail агент) Владимир, пишите буду рад сотрудничеству с профессионалом.
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