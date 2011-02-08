Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер, знающий : -CSS (без таблиц) -Joomla -WordPress +дополнительные знания приветствуются! от Вас: координаты для связи и примерная вилка цен Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
• интеграция верстки в CMS (натягивание готового сверстанного дизайна на движок);
• усовершенствование и развитие имеющейся CMS‚ в том числе написание новых модулей и доработка старых;
• написание различных скриптов‚ необходимых для функционирования сайтов или выполняющих различные задачи;
• разработка простой CMS для небольших сайтов (сателлитов) на основе интерфейса, предложенного арт-директором, усовершенствование и развитие данной CMS;
• выбор и поддержка сервера, необходимого для работы с заданном числом сайтов/проектов.
Требования:
• Умение работать с PHP, MySQL‚ в том числе создание сложных запросов‚ индексов и т.п.;
• Знание JavaScript‚ AJAX;
• Базовое знание HTML/ CSS;
• опыт работы с различными CMS.
Условия:
• работа по выходным (суббота-воскресенье) в офисе по адресу: г. Москва, Воробьевское шоссе, д.4, возможна работа в другие согласованные дни;
• з/п от 17 000 руб. за 8 рабочих дней в месяц.
Контакты:
• контактное лицо: Николай
• E-mail: [email protected]
• Телефон: 8-926-918-21-16
• Телефон офиса: 8-495-766-16-35
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