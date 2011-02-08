Обязанности:

• интеграция верстки в CMS (натягивание готового сверстанного дизайна на движок);

• усовершенствование и развитие имеющейся CMS‚ в том числе написание новых модулей и доработка старых;

• написание различных скриптов‚ необходимых для функционирования сайтов или выполняющих различные задачи;

• разработка простой CMS для небольших сайтов (сателлитов) на основе интерфейса, предложенного арт-директором, усовершенствование и развитие данной CMS;

• выбор и поддержка сервера, необходимого для работы с заданном числом сайтов/проектов.

Требования:

• Умение работать с PHP, MySQL‚ в том числе создание сложных запросов‚ индексов и т.п.;

• Знание JavaScript‚ AJAX;

• Базовое знание HTML/ CSS;

• опыт работы с различными CMS.

Условия:

• работа по выходным (суббота-воскресенье) в офисе по адресу: г. Москва, Воробьевское шоссе, д.4, возможна работа в другие согласованные дни;

• з/п от 17 000 руб. за 8 рабочих дней в месяц.

Контакты:

• контактное лицо: Николай

• E-mail: [email protected]

• Телефон: 8-926-918-21-16

• Телефон офиса: 8-495-766-16-35