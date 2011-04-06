Кодер удаленно

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок332 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер,

знающий :

-CSS (без таблиц)

-Joomla

-WordPress

+дополнительные знания приветствуются!

от Вас:

координаты для связи и примерная вилка цен

Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!

13 лет назад
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад