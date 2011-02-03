Нужен спец по VirtueMart

Исполнитель найден
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Всем привет,
Просьба отвечать только тех, кто реально писал сторонние модули и может показать примеры , реализованных проектов, в не на словах "я могу"
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